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        AK Parti'nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli'de sürüyor

        AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli'de düzenlenen üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı kapsamında Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 17:53 Güncelleme:
        AK Parti'nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli'de sürüyor

        AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli'de düzenlenen üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı kapsamında Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş gençlerle bir araya geldi.

        Aytepe Diriliş Kampı'nda düzenlenen programa, 18-30 yaşlarındaki yaklaşık 500 genç katıldı.

        Gençlerin insan hakları alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, katılımcılar arasında fikir alışverişi ve etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen kampta insan hakları, hukuk, siyaset ve güncel gelişmelere ilişkin eğitim ve söyleşi programlarının yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler yapılıyor.

        Program kapsamında gençlerle buluşan Erdoğan, Yalçın ve İbiş, gündeme ilişkin ve gençlerle ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.

        Konuşmaların ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, programın sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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