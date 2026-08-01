Kocaeli'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Derbent Mahallesi'nde su kanalının içinde 34 TF 5914 plakalı otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suyun içerisinde ters dönen otomobil, itfaiye aracındaki vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücünün Bahadır D. (52) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.