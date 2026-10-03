İngiliz tarihçi Roger Crowley, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştu

İngiliz tarihçi ve yazar Roger Crowley, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen "Geçmişi Anlatmak: Tarih Nerede Biter, Hikaye Nerede Başlar?" başlıklı özel oturumda okurlarla bir araya geldi.

Akçakoca Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Crowley, fuarın diğer ülkelerdeki kitap fuarlarıyla karşılaştırıldığında çok dinamik ve enerjik olduğunu söyledi.

Fuarda büyük enerji bulunduğunu belirten Crowley, okuma kültürünün böylesine desteklendiği bir fuarda bulunmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu kaydetti.

Crowley, yabancı bir tarihçi olarak Türk tarihiyle ilgili kitaplar yazmanın kendisi için heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Kitaplarımı yazarken her zaman özel bir kitleye yazmaktansa tüm genele, tüm tarih meraklılarına benim kitabımı okumak isteyen herkese hitap ederek yazdım. Yani daha böylesi bir dil, üslup tutturmaya özen gösterdim." diye konuştu.

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Yıllar önce İstanbul'a ilk geldiğinde şehre adeta vurulduğunu anlatan Crowley, "Hemen devamında İstanbul'un fethinin peşine düştüm ve bulabildiğim tüm kaynakları, farklı dillerdeki tüm kaynakları inceleyerek kitabıma giriştim." dedi.

- "Tarih okumalarında karşılaştığım kahramanlar arasında beni en çok etkileyen 2. Mehmet"

Crowley, ilginç, enteresan, her türlü bilginin kitaplarının içinde olmasına özen gösterdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir tarihçi olarak, bir tarih yazarı olarak çok önemli temel kuralım var. Ben hikaye uydurmam. Hikaye uydurulmasına da izin vermem. Her şeyin net, gerçek, orijinal kaynaklarından, insan hikayelerinin direkt o insanın ağzından çıkmış haliyle konulmasına özen gösteririm. Tarih okumalarında karşılaştığım kahramanlar arasında beni en çok etkileyen hepinizin tahmin edeceği gibi 1453'e baktığımızda 2. Mehmet. Benim için enteresan, önemli bir diğer karakter ise 11. Konstantinos. İkisine de hayranlık duymamak neredeyse imkansız."

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Sadece 1453 ve Akdeniz kitaplarını kaleme almadığını belirten Crowley, "Aynı zamanda Venedik ve Portekiz'le ilgili de önemli kitaplarım, çok satan kitaplarım var. O tarafa baktığımda bir isim karşıma çıkıyor. Deniz Canavarları kitabında detaylarıyla okuyabileceğiniz Afonso." dedi.

Crowley, Akdeniz dünyasına aşık tarihçi olarak çok şanslı olduğunu dile getirerek, "Bu kadar yıl içerisinde bu yaşıma kadar Akdeniz'in pek çok kıymetli bölgesine, ülkesine gitme şansı buldum. Oralarda çalışma ve araştırma yapma şansı buldum. Bunların arasında Kıbrıs var, Türkiye var, Türkiye'nin pek çok şehri var, Venedik var, Malta var. Gittiğim her yerde, yaptığım her yolculukta elde ettiğim bilgiler, kitapların daha da zenginleşmesini, daha da katmanlı hale gelmesini sağladı." ifadesini kullandı.

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Girit Adası hakkında yazacağı bir dizi makale üzerinde çalıştığını anlatan Crowley, "İslam İspanyası" hakkında da yazılar kaleme alacağını sözlerine ekledi.