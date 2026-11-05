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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kamyonun damperi tellere takıldı: 18 yaşındaki genç akıma kapıldı

        Kamyonun damperi tellere takıldı: 18 yaşındaki genç akıma kapıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Kamyonun damperi tellere takıldı: 18 yaşındaki genç akıma kapıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç yaralandı.

        Olay, Sanayi Mahallesi Öz Burçak Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste bulunan kamyonetin damperi yükseldiği sırada iddiaya göre elektrik hattına temas etti. Bu sırada aracın yanında bulunan 18 yaşındaki V.K., elektrik akımına kapılarak yaralandı.

        Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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