Kamyonun damperi tellere takıldı: 18 yaşındaki genç akıma kapıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç yaralandı.
Olay, Sanayi Mahallesi Öz Burçak Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste bulunan kamyonetin damperi yükseldiği sırada iddiaya göre elektrik hattına temas etti. Bu sırada aracın yanında bulunan 18 yaşındaki V.K., elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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