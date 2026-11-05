Kamyonun damperi tellere takıldı: 18 yaşındaki genç akıma kapıldı

Olay, Sanayi Mahallesi Öz Burçak Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste bulunan kamyonetin damperi yükseldiği sırada iddiaya göre elektrik hattına temas etti. Bu sırada aracın yanında bulunan 18 yaşındaki V.K., elektrik akımına kapılarak yaralandı.

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