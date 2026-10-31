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        Kocaeli'de 117 binici dörtnala dayanıklılık sınavı verdi

        Kocaeli, 117 binicinin katıldığı ulusal ve uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışları'na ev sahipliği yaptı. 20 ila 120 kilometre arasında değişen parkurlarda mücadele eden sporcular ve atları, güç ve dayanıklılıklarını ortaya koydu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Kocaeli'de 117 binici dörtnala dayanıklılık sınavı verdi

        Kocaeli, 117 binicinin katıldığı ulusal ve uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışları’na ev sahipliği yaptı. 20 ila 120 kilometre arasında değişen parkurlarda mücadele eden sporcular ve atları, güç ve dayanıklılıklarını ortaya koydu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir organizasyona daha imza attı. Türkiye Binicilik Federasyonu ve Gebze Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Atlı Dayanıklılık Yarışları" ulusal ve uluslararası sporcuları Kocaeli’de buluşturdu. Gebze Atlı Spor Kulübü Tesisleri’nden başlayarak Denizli Göleti çevresi ve Kirazpınar mevkisine uzanan parkurda düzenlenen organizasyona Türkiye’nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden 117 binici katıldı. Nefes kesen yarışlarda sporcular ve atları, Kocaeli’nin eşsiz doğasında güç, uyum ve dayanıklılıklarını sergiledi.

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        Doğanın kalbinde dörtnala mücadele

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen organizasyonda biniciler ve atları, doğayla iç içe parkurlarda dayanıklılıklarını ortaya koymak için kıyasıya mücadele etti. Atların ve binicilerin dayanıklılıklarının sınandığı yarışmalarda 20, 40, 60 ve 80 kilometrelik parkurlarda mücadele edildi.

        Uluslararası kategoride düzenlenen 100 ve 120 kilometrelik yarışlarda ise 14 sporcu mücadele etti. Kocaeli’nin doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen organizasyon, doğaseverlerden de ilgi gördü. Bayraklarla donatılan etkinlik alanında atların kondisyonu ve binicilerin stratejik sürüşleri izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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