Kocaelili öğrenciden Berlin'de gümüş madalya başarısı
Kocaeli'de 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Almanya'da düzenlenen Einstein Olympiad 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları Finali'nde gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.
Kocaeli’de 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Almanya’da düzenlenen Einstein Olympiad 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları Finali’nde gümüş madalya kazanarak Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.
Gebze, uluslararası matematik olimpiyatlarında elde edilen başarıyla gururlandı. 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Einstein Olympiad 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları Finali’nde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden genç öğrenci, matematik alanındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Farklı ülkelerden öğrencilerin katıldığı organizasyonda gümüş madalyaya uzanan Şen, elde ettiği dereceyle ailesine, öğretmenlerine ve Gebze’ye büyük sevinç yaşattı. Genç yaşına rağmen uluslararası organizasyonda önemli derece elde eden Ağah Emirhan Şen, Gebze’nin gururu oldu.
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