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        Kocaelili öğrenciden Berlin'de gümüş madalya başarısı

        Kocaeli'de 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Almanya'da düzenlenen Einstein Olympiad 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları Finali'nde gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Kocaelili öğrenciden Berlin'de gümüş madalya başarısı

        Kocaeli’de 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Almanya’da düzenlenen Einstein Olympiad 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları Finali’nde gümüş madalya kazanarak Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

        Gebze, uluslararası matematik olimpiyatlarında elde edilen başarıyla gururlandı. 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Einstein Olympiad 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları Finali’nde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden genç öğrenci, matematik alanındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Farklı ülkelerden öğrencilerin katıldığı organizasyonda gümüş madalyaya uzanan Şen, elde ettiği dereceyle ailesine, öğretmenlerine ve Gebze’ye büyük sevinç yaşattı. Genç yaşına rağmen uluslararası organizasyonda önemli derece elde eden Ağah Emirhan Şen, Gebze’nin gururu oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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