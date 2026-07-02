Kocaeli'de eski karısını silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kocaeli'de eski eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Y. ile tutuksuz yargılanan oğlu ve müşteki Vedat Y. ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmada, sanık Mustafa Y. hakkında Adli Tıp Kurumundan istenen raporun mahkemeye ulaştığı, akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor düzenlendiği belirtildi.



Sanık Mustafa Y, bir önceki celsede açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasında oğlu E.Y'nin doğruları bildiği halde anlatmadığını ileri sürdü.



Olaydan önce Gölcük'e gitmediğini iddia eden Mustafa Y, eski eşi Sözen T'yi öldürmediğini savundu.



Vedat Y. ise annesinin evli kaldığı 18 yıl boyunca şiddet gördüğünü belirterek, "İki senedir ızdırap çekiyorum. Annemi koruyamadım, bir ömür bunun eksikliğini yaşayacağım." dedi.



Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Y'yi "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.



Heyet, ayrıca sanığı, oğlu Vedat Y'ye yönelik eylemi nedeniyle "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs"ten 17 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal"den 5 yıl, "vahim nitelikte silah bulundurmak" suçundan da 7 yıl ve 400 bin lira para cezasına çarptırdı.



Tutuksuz sanık Vedat Y. hakkında ise Mustafa Y'ye yönelik eyleminin meşru müdafaa sınırları kapsamında kaldığından ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.



- Olay ve ceza istemleri



Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde 27 Temmuz 2024'te Mustafa Y, eski eşi Sözen T'yi tabancayla öldürmüş, çıkan boğuşmada oğlu Vedat Y. ile birlikte yaralanmıştı. Yaralılar tedavi altına alınmış, gözaltına alınan iki zanlıdan Mustafa Y. tutuklanmıştı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Y'nin, "tasarlayarak kadına ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs"ten 13 yıldan 20 yıla, "konut dokunulmazlığını ihlal"den 2 yıldan 6 yıla, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet"ten 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.



Vedat Y'nin de babasına yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 3 aydan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

