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        Kocaeli'nin Karadeniz sahillerinden 50 günde 387 ton atık toplandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran 2026'dan bu yana Kandıra ilçesindeki 12 plajdan 387 ton evsel atık topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Karadeniz sahillerinden 50 günde 387 ton atık toplandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran 2026'dan bu yana Kandıra ilçesindeki 12 plajdan 387 ton evsel atık topladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığı Kandıra sahillerinde temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

        Ekipler, vatandaşların deniz ve sahilleri temiz, sağlıklı ve güvenli ortamda kullanabilmesi amacıyla 7 mavi bayraklı plaj ile 5 halk plajı olmak üzere toplam 12 plajda görev yapıyor.

        Toplam 105 personelin görev aldığı çalışmalarda 3 kum temizleme traktörü, 2 kamyon, 1 çöp taksi, 6 transit kasalı araç, 2 iş makinesi ve 4 akülü çöp toplama aracı kullanılıyor.

        Ekipler, kumsallar, yürüyüş yolları ve sosyal alanlarda oluşan atıkları düzenli olarak toplayarak plajları her gün yeniden kullanıma hazır hale getiriyor.

        Bu kapsamda Kandıra sahillerinde 1 Haziran 2026'dan bu yana yürütülen çalışmalarda 387 ton evsel atık toplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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