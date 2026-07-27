Kocaelispor'da kurumsallaşma çalışmaları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında uzman danışmanlık ekibiyle sözleşme imzaladı. Kulübün yazılı açıklamasında mali şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda kurumsal yönetim ve kontrol anlayışının oluşturulması amacıyla danışmanlık hizmetinin alınacağı belirtildi. Açıklamada danışmanlık ekibinde muhasebe profesörü, ticaret hukuku profesörü, bağımsız denetçi serbest muhasebeci mali müşavir ve spor hukuku uzmanı avukatın yer aldığı bilgisi verildi.

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