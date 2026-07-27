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        Kocaelispor'da kurumsallaşma çalışmaları

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında uzman danışmanlık ekibiyle sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Kocaelispor'da kurumsallaşma çalışmaları

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında uzman danışmanlık ekibiyle sözleşme imzaladı.

        Kulübün yazılı açıklamasında mali şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda kurumsal yönetim ve kontrol anlayışının oluşturulması amacıyla danışmanlık hizmetinin alınacağı belirtildi.


        Açıklamada danışmanlık ekibinde muhasebe profesörü, ticaret hukuku profesörü, bağımsız denetçi serbest muhasebeci mali müşavir ve spor hukuku uzmanı avukatın yer aldığı bilgisi verildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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