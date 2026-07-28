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        Kocaelispor'dan Petkovic ve Susoho'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ve orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho'nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Kocaelispor'dan Petkovic ve Susoho'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ve orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho'nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kulübün açıklamasında, "Takımımızın 24 Temmuz'da oynadığı hazırlık maçında sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınan futbolcumuz Mahamadou Susoho'nun yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas grubunda grade 2 kas yaralanması tespit edilmiştir. Aynı hazırlık maçının ardından sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Bruno Petkovic'in yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        İki futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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