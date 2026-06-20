KOÜ Denizcilik Fakültesinde mezuniyet heyecanı yaşandı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Karamürsel Altın Kemer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün video mesajının izlenmesinin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Törende fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'nden 36 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı tören, kep atılmasıyla sona erdi. Törene, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yavuz Yiğit, diğer ilgililer, akademik personel, öğrenciler veliler katıldı.

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