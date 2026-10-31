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        Mezarlıkların su altyapısı yenileniyor

        Kocaeli genelindeki mezarlıklarda vatandaşların kabir ziyaretleri sırasında su ihtiyacını karşılayabilmesi için çeşme montajı, su hattı yenileme ve altyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. 12 ilçedeki mezarlıklarda bakım ve çevre düzenlemeleri de devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Mezarlıkların su altyapısı yenileniyor

        Kocaeli genelindeki mezarlıklarda vatandaşların kabir ziyaretleri sırasında su ihtiyacını karşılayabilmesi için çeşme montajı, su hattı yenileme ve altyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. 12 ilçedeki mezarlıklarda bakım ve çevre düzenlemeleri de devam ediyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada yeni çeşme montajı ve onarım çalışmalarını tamamladı. Saha programı kapsamında son olarak Çağırgan Köy Mezarlığı, Arızlı 2. Köy Mezarlığı ve Kandıra Şerefsungur Köy Mezarlığı'nda ihtiyaç duyulan noktalara yeni çeşmelerin montajı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Alikahya Gürcüler Mezarlığı’nda meydana gelen su hattı patlağına da hızla müdahale edilerek gerekli onarım ve altyapı tamiratı gerçekleştirildi.

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        Kesintisiz su erişimi için sıfırdan altyapı

        Daha önce Kent Mezarlığı’nda gerçekleştirilen su hattı yenileme, hat kazısı ve çeşme montajı çalışmaları, kent genelindeki diğer mezarlıklarda yürütülen projeler için de önemli bir saha deneyimi sağladı. Kent Mezarlığı’nda uygulanan altyapı düzenlemeleri esas alınarak, ihtiyaç duyulan tüm köy ve mahalle mezarlıklarında benzer standartlarda çözümler hızla hayata geçirildi. Kabir ziyaretleri sırasında vatandaşların su ihtiyacını en kolay ve hızlı şekilde karşılayabilmesi amacıyla yürütülen projelerde, su hatları sıfırdan çekilerek bağlantı altyapıları kullanıma hazır hale getiriliyor. Çeşmelerin montajı, su tesisatı bağlantıları, arıza giderimi ve çevre düzenlemeleri tamamen Büyükşehir ekiplerinin kendi imkanları ve saha çalışmalarıyla tamamlanıyor.

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        Bakım çalışmaları kent genelinde devam ediyor

        Mezarlıklarda sadece su altyapısı değil; periyodik temizlik, yabani ot biçme, ağaç budama, yürüyüş yolları bakımı ve genel çevre düzenleme faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Düzenli olarak yapılan bu çalışmalar sayesinde mezarlık alanları daha bakımlı ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuluyor. Kentin dört bir yanındaki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmaları düzenli periyodlarla yapılıyor. Saha tespitleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hareket eden yetkililer; Kocaeli’nin 12 ilçesindeki tüm mezarlıklarda çeşme yapımı, altyapı güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının planlanan program dahilinde devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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