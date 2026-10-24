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        Nöbet sırasında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

        Balıkesir'de bir astsubay gece nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Kocaeli'de yaşayan ailesine ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Nöbet sırasında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

        Balıkesir'de bir astsubay gece nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Kocaeli'de yaşayan ailesine ulaştı.

        Balıkesir'de görevli Astsubay Oğuzcan Alma (27), gece nöbeti sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen 27 yaşındaki astsubay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yeniköy nüfusuna kayıtlı olan Alma'nın vefat haberi, Kocaeli'nin Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı.

        Oğuzcan Alma için yarın öğle namazı öncesinde askeri tören düzenlenecek. Alma'nın cenazesi, Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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