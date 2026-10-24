Nöbet sırasında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

Balıkesir'de görevli Astsubay Oğuzcan Alma (27), gece nöbeti sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen 27 yaşındaki astsubay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yeniköy nüfusuna kayıtlı olan Alma'nın vefat haberi, Kocaeli'nin Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı.

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