Çayırovalılar kendi teraryumlarını tasarladı

Çayırova’da düzenlenen teraryum atölyesinde ilçe sakinleri, bitkiler ve süslerle kendi teraryumlarını hazırlayarak doğayla iç içe vakit geçirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı projeler arasında yer alan Bahçem Çayırova’da bugün terarum atölyesi gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi’nin etkinlik sayfasından yapılan duyuruda kayıt oluşturan ilçe sakinlerinin katılımıyla birlikte, doğayla iç içe bir ortamda düzenlenen teraryum atölyesinde, ilçe sakinleri Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden teraryum yapımı hakkında bilgi aldı. Kendileri için hazırlanan teraryum bitkileri ve süsleri hakkında önce eğitim alan Çayırovalı ilçe sakinleri, daha sonra yanlarında getirdikleri fanusları diledikleri gibi düzenledi. Bahçem Çayırova serasında gerçekleştirilen atölye etkinliğinden çok memnun olan katılımcılar, kendilerine bu imkanı sunan Çayırova Belediyesi’ne çok teşekkür etti. Teraryum atölyesine katılan ilçe sakinlerine günün anısına katılım sertifikası hediye edilirken, program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.