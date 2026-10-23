Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Bu merkez Manav kültürünü gelecek nesillere aktaracak

        Bu merkez Manav kültürünü gelecek nesillere aktaracak

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapımı tamamlanan üç katlı Taşköprü Yerel Kültür Evi, Manav kültürünü gelecek nesillere aktaracak. Etüt alanı, müze ve sergi salonu ile çok amaçlı salonu bünyesinde barındıran kültür evinde geleneksel köy fırınında mancarlı pide ve köy ekmeği de yapılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Bu merkez Manav kültürünü gelecek nesillere aktaracak

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapımı tamamlanan üç katlı Taşköprü Yerel Kültür Evi, Manav kültürünü gelecek nesillere aktaracak. Etüt alanı, müze ve sergi salonu ile çok amaçlı salonu bünyesinde barındıran kültür evinde geleneksel köy fırınında mancarlı pide ve köy ekmeği de yapılacak.

        Körfez Belediyesi tarafından kentin köklü kültürel miraslarından biri olan Taşköprü Manav kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen Taşköprü Yerel Kültür Evi'nin tanıtım töreni gerçekleştirildi. Törene ev sahibi Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        REKLAM

        Törende tanıtılan 3 katlı kültür evinin zemin katında sergi ve müze alanı, ikinci katında Taşköprü'nün geleneklerini ve yaşam biçimini tanıtan kültürel alanlar, üçüncü katında ise çok amaçlı salon bulunuyor. Müzede 150 yıllık kaftan da yer alıyor. Öğrenciler için etüt alanı da oluşturulan yapının, Manav kültürünün yaşatılmasının yanı sıra eğitim, kültürel etkinlikler ve toplumsal dayanışma için de kullanılması hedefleniyor. Ayrıca bahçesindeki geleneksel köy fırınında geleneksel mancarlı pide ve köy ekmeği yapılması planlanıyor.

        "Amacımız kültürümüzü sergilemenin ötesinde gençlerimize tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır"

        REKLAM

        Kurdele kesimi öncesi değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, "3 katlı kültür evimizin birinci katında öğrencilerimiz için etüt alanı oluşturuldu. İkinci katında Taşköprü kültürünün günlük yaşamını, örf ve adetlerini, düğün ve sünnet geleneklerini, yemeklerini ve el sanatlarını tanıtan müzemiz bulunuyor. Amacımız, kültürümüzü sergilemenin ötesinde gençlerimize tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Üçüncü katımızda ise Körfez'deki bütün derneklerimizin yararlanabileceği geleneksel sedirli düzeniyle otantik bir toplantı salonu hazırladık. Bu salonun fikirlerin paylaşıldığı, projelerin geliştirildiği ve sivil toplum kuruluşlarımızın buluştuğu bir dayanışma merkezi olmasını temenni ediyoruz. Böylece eğitimi, kültürü ve toplumsal dayanışmayı aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu kültür evinin en önemli hedeflerinden birisi de Körfezlilik, kentlilik bilincine katkı sağlamasıdır" dedi.

        REKLAM

        "Kültürümüze ve bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz"

        Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, ilçenin önemine dikkati çekerek, "Körfez, Hereke'siyle tarih ve sanatı, Yarımca ve Tütünçiftliği ile yoğun yerleşim ve üretim gücü, sahiliyle, limanlarıyla ticaretin kalbi, kırsal bölgeleri ile Taşköprü bölgesiyle doğal ve tabiat güzellikleri, kültür mirası, tarım ve hayvancılığı güçlü olan memleketimizin nadir ilçelerinden bir tanesidir. Bu topraklarda ipek halının zarafetiyle ağır sanayi tesislerinin gücü yan yana durabilmiştir. Yine kültür, sanat ve üretim aynı coğrafyada ortak bir dil kullanmıştır. Bizler de Körfez Belediyesi olarak bir taraftan ilçemizi yeni yatırımlarla, yeni eserlerle geleceğe hazırlarken, diğer taraftan tarihimize, kültürümüze ve bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çünkü bir şehri şehir yapan yalnızca binaları, yolları ve meydanları değildir. Bir şehri asıl yaşatan tarihi gelenekleri, üretimi, kültürü ve insanlarıdır" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "5 farklı amaca hizmet edecek"

        Eserin 5 farklı amaca hizmet edeceğini söyleyen Başkan Söğüt, "Özellikle bu kültür evimiz gençlerimizin eğitim öğretimi anlamında bir etüt merkezi. Yine yerel kültür olarak değerlendirdiğimiz o Taşköprü manav kültürümüzü tanıyacağımız orta katında, zemin katında sergi ve müze salonunun olduğu ve birçok kültürel değerlerimizi tanıyabileceğimiz, gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir yer. En üst katında bütün burada yaşayan vatandaşlarımızın kültürünü, geleneğini, göreneğini, sıra gecesinden yaren gecelerine, Taşköprü gecelerine birçok kültürümüzü yaşayacağımız çok amaçlı bir salonun da olduğu bir eseri bugün kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "5'i bir yerde güzel hizmet olmuş. Körfezimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak kültür evi gezildi, dibek taşında buğday dövüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
        Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
        Osmangazi Köprüsü'nde "Türkiye Yüzyılı Koşusu" dolayısıyla Dilovası-Altınov...
        Osmangazi Köprüsü'nde "Türkiye Yüzyılı Koşusu" dolayısıyla Dilovası-Altınov...
        Osmangazi Köprüsü'nde 14 saatlik trafik kısıtlaması
        Osmangazi Köprüsü'nde 14 saatlik trafik kısıtlaması
        Gebze Türk Kızılay Şubesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Gebze Türk Kızılay Şubesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Kartepe'de meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı
        Kartepe'de meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı
        Türkiye Halter Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazır
        Türkiye Halter Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazır