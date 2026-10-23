Bu merkez Manav kültürünü gelecek nesillere aktaracak

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapımı tamamlanan üç katlı Taşköprü Yerel Kültür Evi, Manav kültürünü gelecek nesillere aktaracak. Etüt alanı, müze ve sergi salonu ile çok amaçlı salonu bünyesinde barındıran kültür evinde geleneksel köy fırınında mancarlı pide ve köy ekmeği de yapılacak.

Körfez Belediyesi tarafından kentin köklü kültürel miraslarından biri olan Taşköprü Manav kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen Taşköprü Yerel Kültür Evi'nin tanıtım töreni gerçekleştirildi. Törene ev sahibi Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Törende tanıtılan 3 katlı kültür evinin zemin katında sergi ve müze alanı, ikinci katında Taşköprü'nün geleneklerini ve yaşam biçimini tanıtan kültürel alanlar, üçüncü katında ise çok amaçlı salon bulunuyor. Müzede 150 yıllık kaftan da yer alıyor. Öğrenciler için etüt alanı da oluşturulan yapının, Manav kültürünün yaşatılmasının yanı sıra eğitim, kültürel etkinlikler ve toplumsal dayanışma için de kullanılması hedefleniyor. Ayrıca bahçesindeki geleneksel köy fırınında geleneksel mancarlı pide ve köy ekmeği yapılması planlanıyor.

"Amacımız kültürümüzü sergilemenin ötesinde gençlerimize tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır"

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Kurdele kesimi öncesi değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, "3 katlı kültür evimizin birinci katında öğrencilerimiz için etüt alanı oluşturuldu. İkinci katında Taşköprü kültürünün günlük yaşamını, örf ve adetlerini, düğün ve sünnet geleneklerini, yemeklerini ve el sanatlarını tanıtan müzemiz bulunuyor. Amacımız, kültürümüzü sergilemenin ötesinde gençlerimize tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Üçüncü katımızda ise Körfez'deki bütün derneklerimizin yararlanabileceği geleneksel sedirli düzeniyle otantik bir toplantı salonu hazırladık. Bu salonun fikirlerin paylaşıldığı, projelerin geliştirildiği ve sivil toplum kuruluşlarımızın buluştuğu bir dayanışma merkezi olmasını temenni ediyoruz. Böylece eğitimi, kültürü ve toplumsal dayanışmayı aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu kültür evinin en önemli hedeflerinden birisi de Körfezlilik, kentlilik bilincine katkı sağlamasıdır" dedi.

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"Kültürümüze ve bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, ilçenin önemine dikkati çekerek, "Körfez, Hereke'siyle tarih ve sanatı, Yarımca ve Tütünçiftliği ile yoğun yerleşim ve üretim gücü, sahiliyle, limanlarıyla ticaretin kalbi, kırsal bölgeleri ile Taşköprü bölgesiyle doğal ve tabiat güzellikleri, kültür mirası, tarım ve hayvancılığı güçlü olan memleketimizin nadir ilçelerinden bir tanesidir. Bu topraklarda ipek halının zarafetiyle ağır sanayi tesislerinin gücü yan yana durabilmiştir. Yine kültür, sanat ve üretim aynı coğrafyada ortak bir dil kullanmıştır. Bizler de Körfez Belediyesi olarak bir taraftan ilçemizi yeni yatırımlarla, yeni eserlerle geleceğe hazırlarken, diğer taraftan tarihimize, kültürümüze ve bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çünkü bir şehri şehir yapan yalnızca binaları, yolları ve meydanları değildir. Bir şehri asıl yaşatan tarihi gelenekleri, üretimi, kültürü ve insanlarıdır" şeklinde konuştu.

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"5 farklı amaca hizmet edecek"

Eserin 5 farklı amaca hizmet edeceğini söyleyen Başkan Söğüt, "Özellikle bu kültür evimiz gençlerimizin eğitim öğretimi anlamında bir etüt merkezi. Yine yerel kültür olarak değerlendirdiğimiz o Taşköprü manav kültürümüzü tanıyacağımız orta katında, zemin katında sergi ve müze salonunun olduğu ve birçok kültürel değerlerimizi tanıyabileceğimiz, gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir yer. En üst katında bütün burada yaşayan vatandaşlarımızın kültürünü, geleneğini, göreneğini, sıra gecesinden yaren gecelerine, Taşköprü gecelerine birçok kültürümüzü yaşayacağımız çok amaçlı bir salonun da olduğu bir eseri bugün kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "5'i bir yerde güzel hizmet olmuş. Körfezimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak kültür evi gezildi, dibek taşında buğday dövüldü.