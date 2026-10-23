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        Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

        Akdurak Mahallesi'ndeki bir fabrikada boya yapan S.T. (43), dirseğinin trafoya değmesi üzerine elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınan işçi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        S.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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