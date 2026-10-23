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        Osmangazi Köprüsü'nde 14 saatlik trafik kısıtlaması

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu dolayısıyla DilovasıAltınova güzergahı saat 04.00'te araç trafiğine kapatılacak, ulaşım saat 18.00'de yeniden açılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Osmangazi Köprüsü'nde 14 saatlik trafik kısıtlaması

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu dolayısıyla DilovasıAltınova güzergahı saat 04.00'te araç trafiğine kapatılacak, ulaşım saat 18.00'de yeniden açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz" mottosuyla düzenlenecek organizasyon, 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleştirilecek. Toplam 6 bin katılımcının hedeflendiği organizasyonda, 10 kilometre koşusu ile 5 kilometre halk koşusu düzenlenecek. Yarışlara 19 farklı ülkeden sporcuların katılması bekleniyor.

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        Diliskelesi Köprü Bağlantı Yolu'ndan başlayacak 10 kilometre koşusu saat 10.00'da, 5 kilometre halk koşusu ise saat 10.05'te start alacak. Halk koşusu başladığı noktada sona erecek, 10 kilometre koşusu Bilişim Vadisi etkinlik alanında tamamlanacak.

        Yarışların saat 12.00'de tamamlanması, ödül töreninin ise saat 12.30'da Bilişim Vadisi'nde yapılması planlanıyor.

        Organizasyonda trafik ve ulaşım düzenlemeleri ilgili kamu kurumları ve köprü işletmesiyle koordinasyon içerisinde yürütülecek. Koşu kapsamında DilovasıAltınova güzergahı saat 04.00'de araç trafiğine kapatılacak ve saat 18.00'de yeniden ulaşıma açılacak.

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        Ulaşım alternatif yollardan sağlanacak

        Koşu organizasyonu boyunca köprüdeki gidiş ve dönüş trafiği alternatif güzergahlar üzerinden sürdürülecek. Ulaşım akışının kesintisiz devam etmesi ve yarışın güvenli şekilde tamamlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak. Parkurda gerekli işaretleme ve yönlendirme çalışmaları yapılırken, 5K ve 10K kategorilerine özel dönüş noktaları oluşturulacak.

        Koşuya katılmak isteyenler, "osmangazicumhuriyetkosusu.com" adresinden başvuru yapabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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