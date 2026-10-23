Kartepe'de meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı

Programda, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli Dr. Cemile Umut da merkezin ücretsiz kanser tarama hizmetlerini ve başvuru süreçlerini anlattı. Etkinliğe AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeyma Tabak ile birim müdürleri katıldı.

Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdullah Güneş, meme kanseri ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi.

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