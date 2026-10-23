Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Türkiye Halter Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazır

        Türkiye Halter Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazır

        Türkiye Halter Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kocaeli'de tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Türkiye Halter Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazır

        Türkiye Halter Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kocaeli'de tamamladı.

        Darıca ilçesindeki bir otelde kampa giren 7 milli sporcu, Çin'in Ningbo şehrinde 27 Ekim-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        Şampiyona hazırlıklarını tamamlayan sporcular, organizasyonda kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor.

        Antrenör Mehmet Başol, gazetecilere, şampiyonaya hazır olduklarını söyledi.

        Olimpiyat oyunları eleme sürecinde düzenlenen şampiyonada kota ve madalyalar alma hedeflerinin bulunduğunu anlatan Başol, "Güçlüyüz, başaracağız. Bu süreçte ve her zaman bize en güzel imkanları sunan devletimize, bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze ve Türkiye Halter Federasyonumuza teşekkür ederiz." diye konuştu.

        REKLAM

        Milli takımında ilk kafile, bugün Çin'e hareket edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Körfez-İlimtepe bağlantı yolunun 2. etabında çalışmalar başladı
        Körfez-İlimtepe bağlantı yolunun 2. etabında çalışmalar başladı
        Darıca'da 14 mahalleye park ve spor alanı yatırımı
        Darıca'da 14 mahalleye park ve spor alanı yatırımı
        Gebze'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Gebze'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimi ve ihracatının yaklaşık yarısını tek...
        Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimi ve ihracatının yaklaşık yarısını tek...
        Kocaeli'de ağır vasıtalara dijital takip sistemi kurulacak
        Kocaeli'de ağır vasıtalara dijital takip sistemi kurulacak
        4 yıldır beslediği kargasına elleriyle balık yedirdi
        4 yıldır beslediği kargasına elleriyle balık yedirdi