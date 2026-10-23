Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Körfez-İlimtepe bağlantı yolunun 2. etabında çalışmalar başladı

        Körfez-İlimtepe bağlantı yolunun 2. etabında çalışmalar başladı

        Körfez ilçe merkezi ile İlimtepe Mahallesi arasındaki ulaşımı iyileştirmek amacıyla İlimtepe Bağlantı Yolu'nun ikinci etap çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Körfez-İlimtepe bağlantı yolunun 2. etabında çalışmalar başladı

        Körfez ilçe merkezi ile İlimtepe Mahallesi arasındaki ulaşımı iyileştirmek amacıyla İlimtepe Bağlantı Yolu'nun ikinci etap çalışmalarına başlandı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hürriyet Bulvarı'ndan başlayarak Dereli Sokak üzerinden devam edecek proje kapsamında, mevcut güzergahın yol standartları yükseltilecek. Mevcut durumda 2x1 yol platformuyla hizmet veren güzergahın, çalışmaların tamamlanmasıyla 2x2 bölünmüş yol standardına kavuşturulması hedefleniyor.

        Proje kapsamında 4,7 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol ve 2 kilometre bağlantı yolu yapılacak. Yolun geometrik yapısı ve üstyapısı iyileştirilerek trafik güvenliğinin artırılması ve ulaşım konforunun yükseltilmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        İlk etabı daha önce tamamlanan projenin ikinci etabı için şantiye kurulumu gerçekleştirildi. Güzergah üzerindeki Dereli Sokak'ta menfez imalatlarına başlanırken çalışmaların önümüzdeki haftalarda yoğunlaşması planlanıyor.

        Proje kapsamında 911 bin metreküp kazı, 100 bin metreküp dolgu ve 70 bin metreküp toprakarme dolgusu yapılacak. Ayrıca hidrolik kanal ve yağmur suyu hatları, beton ve çelik donatı uygulamaları gerçekleştirilecek.

        Yolun üstyapısında plentmiks temel ve alttemel malzemeleri ile bitümlü sıcak temel, binder ve aşınma tabakaları kullanılacak. Güzergah boyunca parke ve bordür imalatlarının yanı sıra 170 aydınlatma direği de yapılacak.

        REKLAM

        Çalışmaların tamamlanmasıyla Körfez ilçe merkezi ile İlimtepe Mahallesi arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, seyahat sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Darıca'da 14 mahalleye park ve spor alanı yatırımı
        Darıca'da 14 mahalleye park ve spor alanı yatırımı
        Gebze'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Gebze'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimi ve ihracatının yaklaşık yarısını tek...
        Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimi ve ihracatının yaklaşık yarısını tek...
        Kocaeli'de ağır vasıtalara dijital takip sistemi kurulacak
        Kocaeli'de ağır vasıtalara dijital takip sistemi kurulacak
        4 yıldır beslediği kargasına elleriyle balık yedirdi
        4 yıldır beslediği kargasına elleriyle balık yedirdi
        Körfez'de 60 yaş üstüne özel egzersiz programı ilgi görüyor
        Körfez'de 60 yaş üstüne özel egzersiz programı ilgi görüyor