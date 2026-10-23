Körfez-İlimtepe bağlantı yolunun 2. etabında çalışmalar başladı

Körfez ilçe merkezi ile İlimtepe Mahallesi arasındaki ulaşımı iyileştirmek amacıyla İlimtepe Bağlantı Yolu'nun ikinci etap çalışmalarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hürriyet Bulvarı'ndan başlayarak Dereli Sokak üzerinden devam edecek proje kapsamında, mevcut güzergahın yol standartları yükseltilecek. Mevcut durumda 2x1 yol platformuyla hizmet veren güzergahın, çalışmaların tamamlanmasıyla 2x2 bölünmüş yol standardına kavuşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında 4,7 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol ve 2 kilometre bağlantı yolu yapılacak. Yolun geometrik yapısı ve üstyapısı iyileştirilerek trafik güvenliğinin artırılması ve ulaşım konforunun yükseltilmesi hedefleniyor.

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İlk etabı daha önce tamamlanan projenin ikinci etabı için şantiye kurulumu gerçekleştirildi. Güzergah üzerindeki Dereli Sokak'ta menfez imalatlarına başlanırken çalışmaların önümüzdeki haftalarda yoğunlaşması planlanıyor.

Proje kapsamında 911 bin metreküp kazı, 100 bin metreküp dolgu ve 70 bin metreküp toprakarme dolgusu yapılacak. Ayrıca hidrolik kanal ve yağmur suyu hatları, beton ve çelik donatı uygulamaları gerçekleştirilecek.

Yolun üstyapısında plentmiks temel ve alttemel malzemeleri ile bitümlü sıcak temel, binder ve aşınma tabakaları kullanılacak. Güzergah boyunca parke ve bordür imalatlarının yanı sıra 170 aydınlatma direği de yapılacak.

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Çalışmaların tamamlanmasıyla Körfez ilçe merkezi ile İlimtepe Mahallesi arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, seyahat sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.