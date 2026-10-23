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        Darıca'da 14 mahalleye park ve spor alanı yatırımı

        Darıca Belediyesi, ilçenin 14 mahallesinde çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yeşil alanları kapsayan çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Darıca'da 14 mahalleye park ve spor alanı yatırımı

        Darıca Belediyesi, ilçenin 14 mahallesinde çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yeşil alanları kapsayan çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden alınan bilgiye göre, çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve ailelerin açık havada vakit geçirebileceği alanların artırılması amacıyla yeni parklar yapılırken mevcut park ve spor sahalarında da bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        İlçede bugüne kadar 19 futbol sahası ve 14 basketbol sahası vatandaşların kullanımına sunuldu. FIFA standartlarına uygun halı sahalarda zemin kaplama ve boyama çalışmaları yapılırken spor alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi için de düzenlemeler yürütülüyor.

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        Sahil kesimindeki kamelyalar yenilenirken parklarda bakım, çevre düzenlemesi ve yeşil alanların geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmaları inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Park, bahçe ve spor alanlarının ilçedeki yaşam kalitesine katkı sağladığını belirten Bıyık, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını önceleyen yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Bıyık, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların güvenle oynayabileceği, arkadaşlarıyla güzel hatıralar biriktirebileceği, doğayla iç içe büyüyebileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

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        İlçenin 14 mahallesinde parkların yenilenmesi, yeni nesil oyun alanlarının oluşturulması ve spor sahalarının modernize edilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bıyık, Darıca'yı yeşil alanları ve sosyal imkanları güçlü, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek istediklerini kaydetti.

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