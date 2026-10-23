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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Gebze ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ile 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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