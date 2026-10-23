Kocaeli'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Gebze ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ile 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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