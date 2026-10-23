Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon: Çayırova Belediyesi
Hakemler: Kerem Baki, Nazlı Çisil Güngör, Alper Gökçebel
Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 20, Sulaimon 4, White 22, Brooks 6, Simmons 11, Sokolowski 6, Kartal Özmızrak 6, Gallinat 1, Enes Berkay Taşkıran 7, Emin Kara
Bursaspor Basketbol: Hammonds 6, Watson 5, Ergi Tırpancı 7, Brandon 8, Brown 19, Freeman 6, Buğra Çal 3, Ömer Can İlyasoğlu, Washington 10, Moore
1. Periyot: 20-15
Devre: 43-28
3. Periyot: 65-45
Beş faulle çıkanlar: 32.05 Ergi Tırpancı, 34.20 Hammonds (Bursaspor Basketbol)
KOCAELİ
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