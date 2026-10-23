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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:25 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon: Çayırova Belediyesi

        Hakemler: Kerem Baki, Nazlı Çisil Güngör, Alper Gökçebel

        Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 20, Sulaimon 4, White 22, Brooks 6, Simmons 11, Sokolowski 6, Kartal Özmızrak 6, Gallinat 1, Enes Berkay Taşkıran 7, Emin Kara

        Bursaspor Basketbol: Hammonds 6, Watson 5, Ergi Tırpancı 7, Brandon 8, Brown 19, Freeman 6, Buğra Çal 3, Ömer Can İlyasoğlu, Washington 10, Moore

        1. Periyot: 20-15

        Devre: 43-28

        3. Periyot: 65-45

        Beş faulle çıkanlar: 32.05 Ergi Tırpancı, 34.20 Hammonds (Bursaspor Basketbol)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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