Çayırova'dan Süper Lig'de ilk galibiyet: Bursaspor'a 19 sayı fark

Glint Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor Basketbol’u 8364 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyon olarak süper lige yükselen Çayırova Belediyesi, sezonun beşinci hafta karşılaşmasında sahasında Bursaspor Basketbol’u konuk etti. Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakayı baştan sona üstün götüren Çayırova Belediyesi, bu sonuçla süper ligdeki ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Baş antrenör Ender Aslan’ın öncülüğünde karşılaşmaya Jordan Crawford, Rasheed Sulaimon, Enes Berkay Taşkıran, Fabian White Jr ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan Glint Çayırova Belediyesi, Crawford’un etkili oyunu ile skorda üstünlüğü hemen ele aldı ve ilk çeyreği 2015 önde tamamladı. İkinci periyotta hem hücumda hem de savunmada etkili performans sergileyen Çayırova Belediyesi, devreye 4328’lik avantajla gitti.

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Glint Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 8364 galip ayrıldı

Üçüncü ve dördüncü periyotlarda skor üstünlüğünü koruyarak rakibini yanına yaklaştırmayan Glint Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 8364 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçların ardından sezonun beşinci haftasında ligdeki ilk galibiyetini elde eden Çayırova Belediyesi, maç sonunda taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Mücadelede basketbol takımını yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Tebrikler bizim çocuklar. Sahamızda Bursaspor’u mağlup eden basketbol takımımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Fabian White Jr’dan 22 sayı

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Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 22 sayı 14 ribauntluk performansıyla Fabian White Jr. olurken, Jordan Crawford’un 20 ve Jeremy Simmons’un 11 sayılık performansı galibiyette büyük rol oynadı. Glint Çayırova Belediyesi bir sonraki hafta, ligin güçlü temsilcilerinden Beşiktaş’ın sahasına konuk olacak.