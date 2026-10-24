Kadın muhtarlara sıfır atık eğitimi

Kocaeli’de kadın muhtarlara yönelik düzenlenen seminerde iklim değişikliği, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları ele alınırken, mahallelerde yaşanan çevre sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit’teki Muhtarhane binasında düzenlenen programa Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED Şube Müdürü Tuğba Yılmaz, Çevre Mühendisi Banu Saygın Çeliker, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve kadın muhtarlar katıldı. Kadın muhtarların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Türkiye’de ve dünyada yürütülen sıfır atık çalışmalarından örnekler paylaşıldı. Atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve mahallelerdeki sıfır atık toplama noktalarının kullanımı hakkında bilgi verildi.

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Mahallelerdeki çevre sorunları konuşuldu

Toplantıda kadın muhtarların mahallelerinde karşılaştıkları çevre sorunları ve sıfır atık uygulamalarına ilişkin talepleri dinlendi. Çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların doğru şekilde toplanması ve vatandaşlarda çevre bilincinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarların mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurmaları nedeniyle çevre çalışmalarının yaygınlaştırılmasında üstlendikleri role dikkat çekildi.

Sanayi kentinde çevre için güç birliği

Sanayi kenti Kocaeli’de çevrenin korunması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla valilik, büyükşehir belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve sanayi kuruluşlarının iş birliğiyle çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi de atıkların azaltılması ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasında önemli bir yer tutuyor. İzmit, Kartepe, Körfez, Başiskele, Derince ve Gölcük ilçelerinden kadın muhtarların katıldığı seminerlerin ikinci etabının önümüzdeki hafta Gebze bölgesinde devam etmesi planlanıyor.