Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 17.10.2026 - 17:41 Güncelleme:
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak
Biotekno Körfez Basket: Buie, Davis 11, Mitchell 1, Altan Çamoğlu 5, Cluff 15, Mert Akay 3, Berk Can Akın 10, Reese 14, Danusevicius 7, Barna 3
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 2, Carter 11, Thurman 2, Jones 25, Reynolds 6, Sadık Kabaca, McNeace 4, Nutall 9, Efe Postel 4, Brown 8
1. Periyot: 20-19
Devre: 35-26
3. Periyot: 54-41
KOCAELİ
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