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        Afyonkarahisar'da devrilen işçi servisindeki 28 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da devrilen işçi servisindeki 28 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

        Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan 28 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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