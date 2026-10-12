Afyonkarahisar'da devrilen işçi servisindeki 28 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.
Giriş: 12.10.2026 - 18:11 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.
Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 28 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.
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