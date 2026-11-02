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        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Genç yaşta zamanı tamir ediyor Zamanı tamir eden genç, babasından öğrendiği saat tamirciliğini severek yapıyor

        Genç yaşta zamanı tamir ediyor Zamanı tamir eden genç, babasından öğrendiği saat tamirciliğini severek yapıyor

        Konya'da genç saat ustası, yaş ortalamasının 45 ve üzerinde olduğu saat tamirciliğinde, 100150 yıllık antika saatleri tamir ederek zamana ayar veriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Genç yaşta zamanı tamir ediyor Zamanı tamir eden genç, babasından öğrendiği saat tamirciliğini severek yapıyor

        Konya'da genç saat ustası, yaş ortalamasının 45 ve üzerinde olduğu saat tamirciliğinde, 100150 yıllık antika saatleri tamir ederek zamana ayar veriyor.

        Konya'da genç yaşta mekanik saat tamirciliğine başlayan Mustafa Ayçiçek (21), kendi çabasıyla öğrendiği mesleğinde antika saatleri yeniden çalışır hale getiriyor. Babasının antikacı olması sayesinde sektöre adım attığını belirten Ayçiçek, saat tamirciliğinin merak ve el becerisi gerektirdiğini söyledi.

        "Bu iş biraz tecrübe ve el emeğine olan yatkınlıkla alakalı"

        Bu işe, mezatlarda saat ustası eksikliğini gördükten sonra başladığını söyleyen Mustafa Ayçiçek, "Kendim mekanik saatleri bozarak öğrenmeye çalıştım. Sonuca da başarılı bir şekilde ulaşabildim. Bu, tabii ki genelde böyle ama ben bu konunun değişmesi gerektiğini düşündüğüm için bu sektöre girdim zaten. Her işi yapan kişilerin illa belli bir yaş seviyesine gelmiş olması gerekmiyor. Bu iş biraz tecrübe ve el emeğine olan yatkınlıkla alakalı. Ben kendimi mekanik saat konusunda yeterli seviyede görüyorum. Antika saatler ortalama 100150 sene öncesine ait. Yani bizim tamirini yaptığımız saatler ortalama o yaşlarda. O dönemde, makineleşmenin bu kadar yoğun olmadığı zamanlarda üretilen mühendislik harikası ürünler. Bu saatlerin tamirini yapmak benim için çok zevkli bir durum. O dönemin şartlarında bu kadar harika zaman tutan ürünler yapabiliyor olmak" dedi.

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        "Ben bu genç yaşta saatleri tamir edebiliyorum, bu yüzden kendime de ‘Zamanı tamir eden genç' diye bir isim koydum"

        Bu meslek için merak olması ve o merakı uyandıracak kişilerle tanışmak gerektiğini vurgulayan Ayçiçek, "Ben şanslıydım, babam antikacıydı. Bu sayede bu sektöre girebildim. Benim çevremde de benim sayemde bu işe girebilecek olan arkadaşlarım var ama dediğim gibi bu iş kesinlikle merakla alakalı. Antika saatler kol saati, cep saati, duvar saati, masa saati, şömine saati gibi belli başlı gruplara ayrılıyor. Duvar saatleri üzerinde konuşmak gerekirse zemberek kurmalı ve ağırlık kurmalı modeller olarak çalışmakta. Zemberek kurmalı dediğimiz modellerde kadranda iki tane delik olur. O deliklerden sağda ve solda olanlar, saatin çalışması ve gongun vurması içindir. Duvar saatleri genellikle saat başlarında saat çalar. Buçuklarda da tek defa gong vurur. Mekanik saat tamiri uzun süreçli bir dönem. Saate göre tabii durumlar değişiyor ama genellikle ben saat 9 civarında dükkana gelip akşam 6'ya kadar burada mekanik saat tamiri yapıyorum. Bu, saatin arızasına göre değişiyor. Mesela masa saatleri üzerinde konuşacak olursak 67 tane masa saatini çok rahat tamir edebiliyorum ama duvar saatlerindeki sistem onlara nazaran biraz daha detaylı olduğu için o biraz daha zorluyor tabii. O zaman sayı düşüyor. Bu saat tamirciliği mesleğini yapan insanların ortalama yaşı genellikle 45 ve üstü oluyor. Ben bu genç yaşta saatleri tamir edebiliyorum. Bu yüzden kendime de ‘Zamanı tamir eden genç' diye bir isim koydum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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