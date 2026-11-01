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        Meram Bağları sonbaharın renkleriyle bir başka güzelliğe büründü

        Konya'nın Meram Bağları, sonbaharın renkleriyle başka bir güzelliğe bürünürken, birçok vatandaş pazar gününü park ve mesire alanlarında değerlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Meram Bağları sonbaharın renkleriyle bir başka güzelliğe büründü

        Konya'nın Meram Bağları, sonbaharın renkleriyle başka bir güzelliğe bürünürken, birçok vatandaş pazar gününü park ve mesire alanlarında değerlendirdi.

        Sonbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde Meram Bağları, park ve mesire alanları mevsimin renklerine büründü. Ağaçlarda yapraklar, sarı ve turuncu renkleri alarak dökülürken, vatandaşlar park alanlarında gezdi, fotoğraf çekindi. Meram Köprüsü ve dere kenarında hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar deniz bisikletleriyle gezintiye çıktı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar, sonbahar manzarası eşliğinde dinlenirken çocuklar da etkinlik alanlarında eğlendi.

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        Vatandaşlar, aileleriyle pazar gününün tadını çıkarttıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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