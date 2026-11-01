Karapınar'da SUV araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında SUV araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Poligon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 33 ED 100 plakalı SUV araç, kavşaktan dönüp Karaman istikametine geçmek isterken Konya'dan Karapınar istikametine giden H.H.E. yönetimindeki 42 AST 846 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.