Yağmadan aranan şüpheli jandarmadan kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahla yağma suçundan aranan Y.K.'nin (28) adresi belirlendi. Şüpheli Y.K., Selçuklu ilçesinde saklandığı evlerden birisine eşya almaya geldiği sırada jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Y.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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