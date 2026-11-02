İçişleri Bakanı Çiftçi başkanlığında Konya'da Güvenlik Toplantısı yapıldı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2002 yılından bugüne kadar bütün Türkiye'de işlenmiş olan 'kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'si aydınlatılmış durumda." dedi.

Bakan Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da beraberinde Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile İçişleri Bakanlığı daire başkanları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Konya'daki operasyonel birimlerin müdürleri, emniyet, jandarma personeli ve bazı kaymakamlar ile Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi.

Çiftçi, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dün İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının bir benzerini bugün Konya'da oldukça geniş kapsamlı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

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Asayiş olayları başta olmak üzere organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla, siber suçlarla, terörle, düzensiz göçle mücadele ve trafik olaylarını masaya yatırdıklarını aktaran Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğünün ve İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu sunumlar ve verdikleri bilgiler neticesinde Konya'nın huzur şehri olduğunu bir kez daha gözlemlemiş olduklarını belirtti.

- "2002 yılından bugüne kadar bütün Türkiye'de işlenmiş olan 'kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'si aydınlatılmış durumda"

Konya'daki asayiş olaylarını değerlendiren Çiftçi, geçmiş 5 yılın ortalamasıyla bu yılın 10 aylık rakamlarını karşılaştırdıklarında kişilere karşı işlenen suçlarda Konya'da yüzde 14'lük bir düşüş gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

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"Yine aydınlatma oranlarına baktığımız zaman kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,7'lik bir aydınlatma oranına ulaştığımızı da görüyoruz. Bunun manası şu, Konya'da kişilere karşı işlenen suçların neredeyse tamamı aydınlatılıyor. Faili meçhul veya faili firar herhangi bir olay olmuyor. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 32,5'lik bir azalma var. Bu da bizi son derece memnun etti. Aydınlatma oranları da mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 97,7'ye ulaşmış durumda. Yani hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem de mal varlığına karşı işlenen suçlarda çok güzel bir aydınlatma oranı var. Burada bizi tek endişeye sevk eden, sadece Konya'da değil, bütün Türkiye'de dolandırıcılık suçlarındaki artış. Bununla ilgili bu hafta içerisinde Sayın Adalet Bakanımızla bir araya geldik. Dolandırıcılık suçlarıyla mücadele konusunda DOLUNAY projemizi tekrar masaya yatırdık. Kendisine bir sunumda bulunduk. Bu konuda, dolandırıcılık suçlarıyla mücadele konusunda hem İçişleri Bakanlığı olarak hem de Adalet Bakanlığı olarak inşallah önümüzdeki günlerde Meclisimizde bir yasal düzenleme de olacak. Bununla ilgili son hazırlıkları tamamladık ve yasa teklifini Meclisimize Adalet Bakanlığımız kanalıyla sevk etmiş olacağız. Bununla beraber dolandırıcılık suçlarında da bir azalma olacağını ümit ediyoruz. Yasal düzenleme bu manada çok önemli."

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Çiftçi 'asayiş' başlığı altında ele aldıkları konulardan birinin de "kasten öldürme" olayları olduğuna dikkati çekerek, "2002 yılından bugüne kadar bütün Türkiye'de işlenmiş olan 'kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'si aydınlatılmış durumda. Bunu bütün Türkiye rakamı olarak veriyorum. Konya'da da 2019 yılından bu yana faili meçhul herhangi bir 'kasten öldürme' olayının olmadığını da sizlerle memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Yani 2019 yılından bu yana Konya'mızda faili meçhul veya faili firar olayı yok." değerlendirmesini yaptı.

Önemli gündem başlıklarından birinin de organize suçlarla mücadele konusu olduğunu dile getiren Çiftçi, son dönemde gündeme gelen yeni nesil organize suç örgütleri meselesini de ele aldıklarını anlattı.

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Organize suç örgütleriyle mücadelelerini kararlılıkla, aralıksız bir şekilde devam ettireceklerinin altını çizen Çiftçi, "Kırmızı bültenle aranan şahısların, özellikle yurt dışına kaçmış olanların ülkemize getirilmesi konusunda da son zamanlarda çabamızı artırmıştık. Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan ve son olarak da Belçikalı mevkidaşlarımla yapmış olduğum temaslarım var. Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişilerin ülkemize getirilmesi konusunda da İçişleri Bakanlığı olarak Adalet Bakanlığımızla birlikte hareket ederek, bu konudaki çabalarımızı da artırmış durumdayız." dedi.

- "Toplumumuzu zehirlemek isteyen zehir tacirlerine fırsat ve imkan vermeyeceğiz"

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Narkotik suçlarla mücadelede çalışmalarını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu sene içerisinde Türkiye çapında 40 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdik, 105 milyon adet uyuşturucu hap yakaladık. Bu rakamların artması belki ürkütücü gelebilir ama şunu da ifade etmem gerekir, operasyonların artması, yakalanan malzemelerin artması nasıl yorumlanmalı? Bunu uyuşturucuyla etkin mücadele ettiğimiz, arzı engellediğimiz talebi de baskıladığımız yönünde de değerlendirebiliriz. Çünkü operasyonlarımız arttıkça, ele geçirdiğimiz maddeler de doğru orantılı olarak artıyor. Önümüzdeki günlerde de toplumumuzu zehirlemek isteyen zehir tacirlerine fırsat ve imkan vermeyeceğiz. Onlarla kararlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz."

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- Denetimler artıyor, yaptırımların sayısı azalıyor

Çiftçi, siber suçlarla mücadele çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini belirterek, bu sene içerisinde tüm Türkiye'de 200 bine yakın suçlu hesap veya kişiyi tespit ettiklerini, yasa dışı bahis sitelerine, kumar sitelerine veya sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirdiklerini anlattı.

Trafik suçlarıyla mücadelede elde ettikleri sonuçların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Çiftçi, denetimlerin artmasına rağmen uygulanan idari müeyyidelerin sayısının azaldığını, bunun kendilerini memnun ettiğini bildirdi.

Vatandaşlara idari yaptırım uygulamak istemediklerini ifade eden Çiftçi, "Biz kurallara uyulmasını istiyoruz. Bunun neticesinde trafikte can kayıplarının ve yaralanmaların azalmasını arzu ediyoruz. Bu noktada da özellikle 'yeni trafik yasası'nın yürürlüğe girdiği şubat ayından itibaren hem hız kurallarına uyma, hem kırmızı ışıkta geçme, alkol etkisinde araç kullanma, çakar gibi konularda olumlu yansımalar olduğunu, olumlu düşüşler olduğunu, hem Türkiye çapında hem de Konya'daki sunumlarda gözlemlemiş olduk." diye konuştu.

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Terörle mücadele çalışmalarını ve Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Çiftçi, "Biz PKK'nın silah bırakmasıyla, onlardan boşalan alanı yeni nesil organize suç örgütlerine bırakmaması noktasında da çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Düzensiz göçle mücadele konusuna değinen Çiftçi, yürütülen çalışmalar neticesinde artık düzensiz göçle mücadele konusunda belli bir aşamaya geldiklerini aktardı.

- "Şu anda düzensiz göç konusunda herhangi bir problem bulunmuyor"

Bu konunun Türkiye'nin gündeminden düştüğünü vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Şu anda ülkemizde 3,6 milyon civarında bir yabancının bulunduğunu söyleyebilirim. Bunların büyük bir kısmını da geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyordu. Onların da sayısı şu anda 2,2 milyona düşmüş durumda. 2021 yılında ülkemizdeki Suriyelilerin sayısı 3,7 milyona çıkmıştı. 1,5 milyonu aşkın Suriyeli ülkelerine dönmüş durumda. Şu anda düzensiz göç konusunda herhangi bir problem bulunmuyor. Şunu net olarak söylüyorum, şu anda ülkemizde yaşayan yabancıların sayısı genel nüfusumuza oranlandığında yüzde 2,49 rakamında. Yani şu anda artık çok yönetilebilir bir seviyeye inmiş durumda."

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Toplantıda personel durumunu da gözden geçirdiklerini belirten Çiftçi, ülkede 260 vatandaşa bir polis memuru, 177 vatandaşa 1 jandarma personeli düştüğünü, bu rakamın olumlu olduğunu ancak ilerleyen süreçte personel takviyesine devam edeceklerini bildirdi.

Çiftçi, özveriyle ve fedakarlıkla görev yapan emniyet ve jandarma personeli ile kentlerde huzur ve asayiş ortamının sağlanması için gayretle çalışan valiliklere, belediyelere ve resmi kurumlara ayrı ayrı teşekkür etti.