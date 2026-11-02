İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da Muhtarlar Buluşması'nda konuştu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Yüzyılı hedefine, huzuru her sokakta, güveni her hanede büyüterek ulaşabileceğini belirterek, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda da milli birliğimizi tahkim edecek, ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız." dedi.

Çiftçi, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Muhtarlar Buluşması'nda, hangi iş yapılırsa yapılsın, yapılan işin bereketinin, samimiyet, adalet ve emanete gösterilen sadakatle çoğalacağını söyledi.

Hakkıyla yerine getirilen her vazifenin hürmete layık olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Muhtarlık, kökleri Osmanlı cihan devletine uzanan, millet hayatımızda önemli bir yere sahip olan köklü bir müessesedir. İlk defa 1829 yılında kurulan muhtarlık teşkilatı, zamanla devletin en ücra köşelerine kadar yayılmış, değişen şartlar içinde milletimizin hayatındaki önemini koruyarak bugünlere kadar gelmiştir." diye konuştu.

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Çiftçi, muhtarların, vatandaşın kapısını ilk çaldığı, derdini anlattığı, çözüm beklediği kişiler olduğunu vurgulayarak, "Mahallenin sevincini de hüznünü de yakından bilirsiniz. Bazen bir talebi ilgili makama ulaştırır, bazen bir anlaşmazlığın giderilmesine vesile olur, bazen de kimseye derdini açamayan bir insanın derdine ortak olursunuz. Bu sebeple sizleri, mülki idaremizin en yakın çalışma arkadaşları olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Muhtarlarımızın hizmet gücü arttıkça vatandaşımızın devlete erişimi kolaylaşır"

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetleri döneminde devletin hizmet anlayışını milletin ihtiyaçları etrafında güçlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

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"Muhtarlarımızın mali ve sosyal haklarını iyileştirdik, sosyal güvenlik primlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını sağladık. Muhtar Bilgi Sistemi’ni kurduk, Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığını oluşturduk. Eğitim imkanlarını ve kurumsal destek mekanizmalarını geliştirdik. Muhterem Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlaması ve 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesi, sizlere verilen değerin en anlamlı ifadeleridir. Bütün bu çalışmalarımızın özünde şu anlayışın yattığını söyleyebilirim; muhtarlarımızın hizmet gücü arttıkça vatandaşımızın devlete erişimi kolaylaşır, devlet ile millet arasındaki güven bağı kuvvetlenir."

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Şehir merkezinden en uzak mahallelere kadar her vatandaşın huzurunun sağlanması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, muhtarlara şöyle seslendi:

"Sizlerden özellikle istirham ediyorum, çalınmadık kapı, hali sorulmadık yaşlı, derdi dinlenmedik vatandaş bırakmayalım. İhtiyaç sahibinin talebini ulaştırırken onun izzetini de haysiyetini de hep beraber koruyalım. Yardımı incitmeden, hizmeti geciktirmeden ulaştıralım. Uyuşturucuyla mücadelede, gençlerimizin korunmasında, ailelerimizin desteklenmesinde ve afetlere hazırlıkta sizlerin dikkati ve gayreti büyük önem taşıyor. Mahallenizde gördüğünüz her riski, her sorunu ilgili birimlerimizle paylaşmanızı özellikle istirham ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, huzuru her sokakta, güveni her hanede büyüterek ulaşabiliriz. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda da milli birliğimizi tahkim edecek, ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. İçişleri Bakanlığı olarak taleplerinizi dinlemeye, çözüm üretmeye, meselelerinizi takip etmeye ve hizmet yolunda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Rabb'im bizlere emaneti hakkıyla taşımayı, milletimizin duasına ve hakkın rızasına nail olmayı nasip eylesin."

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Konya Valisi İbrahim Akın da muhtarların devlet teşkilatının en köklü ve en hayati kılcal damarlarından biri olduğunu söyledi.

Akın, Konya'nın, kadim tarihi, devlet aklı, birlik ve beraberlik ruhuyla bu hizmet anlayışının güçlü yaşatıldığı mümtaz bir şehir olduğuna değinerek, Selçuk Üniversitesine, İçişleri Bakanlığı ile hayata geçirdikleri Muhtar Akademisi projesi için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya Modeli Belediyecilik anlayışlarının merkezinde, hizmeti şehrin tamamına adaletle ulaştırma iradesinin yattığını vurgulayarak, muhtarların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da programda bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Çiftçi, muhtarlara plaket takdim etti.