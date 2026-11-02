Türkiye Teknoloji Buluşmaları Konya'da gerçekleştirildi

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 99'uncusunun gerçekleştirildiği Konya'da, blockchain teknolojisi, dijital varlıklar ve yeni nesil finansal altyapıların iş dünyasına etkileri ele alındı.

Etkinlik, Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde, WhiteBIT TR ana sponsorluğunda, Konvotech elmas sponsorluğunda, WSI iş ortaklığında ve CARF stratejik partnerliğinde düzenlendi.

Etkinlikte, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni iş modelleri değerlendirildi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, dünyadaki ilerleme hızının ciddi şekilde ivmelendiğini, buna direnenlerin kaybedeceğini söyledi.

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Değişime ayak uydurmak zorunda olduklarına dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Geleceğin dünyasında ne var diye baktığımızda insana ihtiyaç giderek azalıyor. Geleceğin dünyasında yapay zeka, dijital finans tepeleri var. Bunun haricinde insana ihtiyaç yüzde 20-30 kadar olacak. Çünkü işte halıyı serecek bir insana ihtiyacımız var. Tesisatçıya, elektrikçiye ihtiyacımız var. Geri kalan insanlar yaşayıp gitmek zorunda gibi görünüyor. Biz de ülke olarak bir tercih yapacağız. Şehir olarak bir tercih yapacağız ve bu salondakiler de bir tercih yapacak. Bu tercihimizi dünyadaki bu sisteme göre yapabiliyorsak ve bunu içselleştirip, öğrenip, kendimizi buna hazırlayabiliyorsak var olacağız."

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Programda, blockchain teknolojisinin sunduğu imkanlar ve dijital varlık ekosistemindeki gelişmeler hakkında görüşler paylaşıldı.

Geleceğin finansal altyapılarının iş dünyasına sağlayacağı fırsatlar da etkinliğin gündeminde yer aldı.

İş dünyası temsilcileri, teknoloji uzmanları, yatırımcılar ve girişimcilerin katıldığı programda, teknolojik gelişmelerin ekonomik faaliyetlere yansımaları değerlendirildi.