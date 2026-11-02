Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Türkiye Teknoloji Buluşmaları Konya'da gerçekleştirildi

        Türkiye Teknoloji Buluşmaları Konya'da gerçekleştirildi

        Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 99'uncusunun gerçekleştirildiği Konya'da, blockchain teknolojisi, dijital varlıklar ve yeni nesil finansal altyapıların iş dünyasına etkileri ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Türkiye Teknoloji Buluşmaları Konya'da gerçekleştirildi

        Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 99'uncusunun gerçekleştirildiği Konya'da, blockchain teknolojisi, dijital varlıklar ve yeni nesil finansal altyapıların iş dünyasına etkileri ele alındı.

        Etkinlik, Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde, WhiteBIT TR ana sponsorluğunda, Konvotech elmas sponsorluğunda, WSI iş ortaklığında ve CARF stratejik partnerliğinde düzenlendi.

        Etkinlikte, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni iş modelleri değerlendirildi.

        Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, dünyadaki ilerleme hızının ciddi şekilde ivmelendiğini, buna direnenlerin kaybedeceğini söyledi.

        REKLAM

        Değişime ayak uydurmak zorunda olduklarına dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

        "Geleceğin dünyasında ne var diye baktığımızda insana ihtiyaç giderek azalıyor. Geleceğin dünyasında yapay zeka, dijital finans tepeleri var. Bunun haricinde insana ihtiyaç yüzde 20-30 kadar olacak. Çünkü işte halıyı serecek bir insana ihtiyacımız var. Tesisatçıya, elektrikçiye ihtiyacımız var. Geri kalan insanlar yaşayıp gitmek zorunda gibi görünüyor. Biz de ülke olarak bir tercih yapacağız. Şehir olarak bir tercih yapacağız ve bu salondakiler de bir tercih yapacak. Bu tercihimizi dünyadaki bu sisteme göre yapabiliyorsak ve bunu içselleştirip, öğrenip, kendimizi buna hazırlayabiliyorsak var olacağız."

        REKLAM

        Programda, blockchain teknolojisinin sunduğu imkanlar ve dijital varlık ekosistemindeki gelişmeler hakkında görüşler paylaşıldı.

        Geleceğin finansal altyapılarının iş dünyasına sağlayacağı fırsatlar da etkinliğin gündeminde yer aldı.

        İş dünyası temsilcileri, teknoloji uzmanları, yatırımcılar ve girişimcilerin katıldığı programda, teknolojik gelişmelerin ekonomik faaliyetlere yansımaları değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Karapınar'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Karapınar'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Genç yaşta zamanı tamir ediyor Zamanı tamir eden genç, babasından öğrendiği...
        Genç yaşta zamanı tamir ediyor Zamanı tamir eden genç, babasından öğrendiği...
        Yağmadan aranan şüpheli jandarmadan kaçamadı
        Yağmadan aranan şüpheli jandarmadan kaçamadı
        Karapınar'da SUV araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Karapınar'da SUV araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı