Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
H.S. idaresindeki 07 YR 225 plakalı otomobil, Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda F.T. yönetimindeki 42 HY 722 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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