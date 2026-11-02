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        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, YeşildağKurucuova istikametinde seyir halinde olan H.S. idaresindeki 07 YR 225 plakalı otomobil ile Yeşildağ yolundan Kurucuova yoluna çıkan F.T. yönetimindeki 42 HY 722 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.T. ve H.S. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.S., H.T. ve H.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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