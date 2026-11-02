İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Çiftçi'ye, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Ünal Karaman, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve merkez ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Lojistik ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ne de uğrayan Çiftçi, merkezde incelemelerde bulundu, personelle selamlaştı.

Programı kapsamında SOBE'ye geçen Çiftçi, burada eğitim gören otizmli bireylerin çalışma ve eğitim odalarını gezdi, yetkililerden bilgi edindi.

Daha sonra Selçuklu Belediyesini ziyaret eden Çiftçi, şeref defterini imzaladı, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'dan bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Selçuklu Kaymakamlığı, Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı ile Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Lojistik ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulundu.

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