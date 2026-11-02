Konyalı doğaseverler Beyşehir'de buluştu

Beyşehir ilçesinde doğaseverler düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyüş yaptı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Derebucak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gencek Göleti'nden başlayan yürüyüş, Taşlıpınar güzergahı üzerinden Roma dönemine ait Yedi Süvariler Anıtı'na kadar uzandı.

Gencek'ten başlayıp Taşlıpınar'ı aşarak Yedi Süvariler Roma kalıntısına uzanan yürüyüşün unutulmaz bir yolculuk olduğunu belirten Büyükkafalı, yaklaşık 65 kişiyle gerçekleştirilen 7 kilometrelik parkurun doğanın büyüsüne yakından tanıklık etme fırsatı sunduğunu ifade etti.