Konya'da iki otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Konya-Adana kara yolunda Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası yakınlarında Gülten I. idaresindeki 01 ECS 74 plakalı otomobil, aynı yönde arkasından seyreden Osman Zafer U'nun kullandığı 01 BDJ 748 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 ECS 74 plakalı otomobil, yolun karşısına geçerek bir iş yerinin bahçesine devrildi.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki İkranur I, Yusuf Efe I, Halime I, Adnan Toprak I, Serpil I. ve yolcu Selda U. yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazanın, seyir halindeki bir çekicinin sağ arka iç lastiğinin patlaması ve yola savrulması üzerine, sürücü Gülten I'nın lastiğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

