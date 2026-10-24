İnşaatın çatısından düşen usta öldü (2)

Kütahya’da inşaat halindeki bir binanın 20 metre yüksekliğindeki çatısından beton zemine düşerek ağır yaralanan usta Hüseyin Karadaş (56), kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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