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        Kütahya'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

        Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Kütahya'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

        Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde inşaat halindeki 3 katlı binanın iskelesinde dış cephe sıvası yapan Hüseyin Karataş (55), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

        Karataş'ın düştüğünü gören diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Karataş, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Karataş, kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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