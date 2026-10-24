Kütahya'da 15 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

Kütahya’da bir inşaatın iskelesinde çalışırken yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki 3 katlı binanın dış cephesinde sıva yapan 55 yaşındaki Hüseyin Karataş, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

Karataş’ın düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Karataş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.