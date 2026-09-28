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        Kütahya'da asker arkadaşları bir araya geldi

        Batman'da yaklaşık 40 yıl önce vatani görevlerini birlikte yapan ve her yıl farklı bir şehirde buluşan asker arkadaşları, bu yıl Kütahya'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Kütahya'da asker arkadaşları bir araya geldi

        Batman'da yaklaşık 40 yıl önce vatani görevlerini birlikte yapan ve her yıl farklı bir şehirde buluşan asker arkadaşları, bu yıl Kütahya'da bir araya geldi.

        Batman Kozluk 5. Jandarma Komando Taburu'nda 1985-1986 yıllarında askerlik yapan yaklaşık 40 kişi, geleneksel hale getirdikleri buluşmayı bu yıl Kütahya'da gerçekleştirdi.

        Kentteki termal otelde bir araya gelen asker arkadaşları, yıllar önce birlikte geçirdikleri günleri yad ederek hasret giderdi.

        "Kozluk Asker Arkadaşları Geleneksel Buluşması" organizatörü Necdet Çevik, 1966/1 devre asker arkadaşlarıyla 12 yıldır buluştuklarını söyledi.

        Asker arkadaşlarının birbirlerini bulmasında sosyal medyanın etkisinin olduğunu belirten Çevik, şunları kaydetti:

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        "Acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Çok güzel bir atmosfer içerisinde bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Seneye de yine aynısını Allah ömür verirse gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Her yıl daha üzerine koyarak, sayı bağlamında, geçmişten aldığımız tecrübe bağlamında güçlendiriyoruz. Güzel bir oluşum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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