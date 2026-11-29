İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film Festivali'ne kısa bir süre kala organizasyon çalışmalarına hız verilirken festival ekibinde de heyecan giderek artıyor.

Festival hazırlıkları kapsamında öğrenci grupları ve koordinatör öğretim elemanlarıyla bir araya gelen Festival Yönetmeni Doç. Ersin Aycan, düzenlediği toplantıda festival programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda, festival sürecinde gerçekleştirilecek etkinlikler, film gösterimleri ve organizasyon takvimi hakkında bilgi veren Aycan, festivalin işleyişine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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3 gün boyunca sürecek festivalde sinema alanında söyleşiler, paneller, atölye çalışmaları ve özel gösterimler gerçekleştirilecek. Programın ilk gününde sinema eğitimi üzerine açılış panelinin yanı sıra fotoğraf ve algoritmik kurgu atölyeleri düzenlenecek. İkinci gün sinematografinin inşası, belgesel sinemada yapay zekâ ve etik, kısa film gösterimi ve kurmaca sinema üzerine atölyeler yapılacak. Festivalin üçüncü gününde ise belgesel filmde konu ve özgünlük, oyuncu buluşması ve senaryo yazımı üzerine etkinlikler gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 15. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında öğrenci grupları da tanıtım çalışmalarına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Festivalin daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla atölyelerde bir araya gelen öğrenciler, tanıtım afişlerinin hazırlanması ve çeşitli görsel materyallerin oluşturulması için çalışmalar yürütüyor. Hazırlık sürecine aktif olarak katılan öğrenciler, emekleriyle festivalin tanıtımına katkı sunarken festival heyecanını da paylaşıyor.

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15. Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali'ne ilişkin güncel duyuru, etkinlik programı, yarışma kategorileri, jüri üyeleri ve festival kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere festival.inonu.edu.tr sitesi üzerinden ulaşılabilir.