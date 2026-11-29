TFF 3. Lig 3. Gurupta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'un hücum hattındaki en etkili isimlerinden Enes Nalbantoğlu, ortaya koyduğu performansla takımının başarısında önemli rol oynuyor.

12 maçta kaydettiği 13 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan tecrübeli futbolcu, takımının skor yükünü sırtlıyor. Yeşilyurtspor'da Enes Nalbantoğlu, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 1995 doğumlu ve sol kanatta görev yapan yetenekli futbolcu, attığı goller ve takım oyununa sağladığı katkıyla Malatya temsilcisinin en önemli hücum silahı konumunda bulunuyor.

Yeşilyurtspor formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada toplam 13 gol kaydeden Enes Nalbantoğlu, gol krallığı sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Attığı 13 golün 2'sini penaltıdan kaydeden futbolcu, bunun yanı sıra 2 asistle de takımının skor üretimine katkı sağladı.

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12 maçın 10'unda gol attı

3. Lig 3. Gurupta geride kalan 12 karşılaşmanın yalnızca Bitlis FK ve Kırşehir FSK mücadelelerinde gol sevinci yaşayamayan deneyimli oyuncu, diğer 10 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı. Toplam 1053 dakika sahada kalan Nalbantoğlu, bu süreçte 5 kez takım kaptanı olarak sahaya çıktı. 2 sarı kart gören futbolcu, takımının saha içindeki liderlik sorumluluğunu da üstlendi. Yeşilyurtspor ile çıktığı toplam 14 maçta 9 kez 90 dakika boyunca sahada kalan Enes Nalbantoğlu, hem fiziksel devamlılığı hem de hücumdaki üretkenliğiyle ön plana çıkıyor. Malatya temsilcisinin hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Enes Nalbantoğlu, ortaya koyduğu performansla yalnızca Yeşilyurtspor taraftarlarının değil, ligdeki futbolseverlerin de dikkatini çekmeye devam ediyor.