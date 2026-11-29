Araçların kontrollü ilerlediği cadde ve sokaklarda, kent sakinleri sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığınırken, bazı vatandaşlar ise şemsiyeyle sağanaktan korundu.

Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte, araç yoğunluğu da yaşandı.

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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