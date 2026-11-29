YETER ERDİNE - Malatya Büyükşehir Belediyesinin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda açtığı sigara bırakma polikliniğine başvuran zabıta memuru Alper Özbek, yaklaşık 30 yıldır kullandığı sigarayı 4 ay önce bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli 47 yaşındaki Özbek, AA muhabirine, sigarayı bırakmaya uyku düzenindeki bozulma, sabahları yorgun uyanma ve ileride yaşayabileceği sağlık sorunlarını düşünerek karar verdiğini söyledi.

Görevi gereği sigara kullanımı konusunda işletmeleri ve kamuya açık alanları denetlediklerini belirten Özbek, bu nedenle öncelikle kendisinin sigarayı bırakması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

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Özbek, belediyenin sigara bırakma polikliniği açacağına ilişkin mesajın ardından vakit kaybetmeden başvurduğunu, doktorların değerlendirmesi ve önerdiği ilaç desteğiyle sigarayı bırakma sürecini tamamladığını dile getirdi.

Temmuz ayının sonunda polikliniğe başvurduğunu belirten Özbek, 4 aydır sigara kullanmadığını ve kendisini daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.

- "Uyku kalitem arttı"

Bir çocuk babası Özbek, doktorların tavsiyeleri ve düzenli takibi sayesinde sigarayı bırakma sürecinde ciddi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti.

Sigarayı bırakamayacağını düşünenlerin polikliniğe başvurmasını tavsiye eden Özbek, şöyle konuştu:

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"Doktorlarımız sürekli bizi takip ediyor. Bazen polikliniğe gelip bazen de telefonla görüşerek kendilerine bilgi veriyoruz. Bıraktığımda uyku kalitem arttı. 'Yiyeceklerin ya da içeceklerin tadını alacaksınız' dedikleri zaman bunun önemini çok fazla düşünmüyordum. 'Bu çok fark eder mi?' diye düşünüyordum ama gerçekten de fark ediyor. Bu hizmetten hem belediye personelinin hem diğer kurumlarda çalışanların hem de vatandaşlarımızın yararlanmasını istiyorum."

Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Aile Hekimi Uzman Doktor Suzan Onur Tertemiz de Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında temmuz ayından bu yana her çarşamba ücretsiz sigara bırakma polikliniği hizmeti verdiklerini bildirdi.

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Haftada 4 danışana hizmet sunduklarını belirten Tertemiz, Özbek'i de 4 aydır takip ettiklerini ve sigarayı bırakmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tertemiz, 18-65 yaş arasındaki bireylere sigara bırakma danışmanlığı sunduklarını dile getirerek, "Amacımız sigarayı bırakmak isteyen danışanlara bu süreçte destek olmak, yeniden başlamalarını önlemek ve kriz dönemlerini yönetmelerine yardımcı olmak. Başvuran herkese motivasyon desteği sağlıyoruz. Uygun görülen kişilere ilaç tedavisi seçenekleriyle de destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürü Ayfer Yalçın ise İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ücretsiz hizmet verdiklerini belirtti.

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Başvurulardan alınan geri bildirimlerin olumlu olduğunu ifade eden Yalçın, sigara bağımlılığıyla mücadele ederek vatandaşların ve belediye çalışanlarının profesyonel destekle sigarayı bırakmalarını ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçladıklarını kaydetti.