Malatya'da yaşayan 95 yaşındaki Abuzer Üşek'e çocukları, torunları ve yeğenleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Abuzer amca duygusal anlar yaşadı.

Doğum günü kutlamasına Malatyalı ozan Abuzer Aşkınses de katıldı. 95 yaşına giren Abuzer Üşek, hayatında ilk kez doğum günü kutladığını belirterek, bu sürpriz karşısında büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Kendisini yalnız bırakmayan aile fertlerine teşekkür eden Üşek, 1958 yılında düğününde davul çalan eski dostu Abuzer Aşkınses'in de kutlamaya katılmasından dolayı ayrıca duygulandığını ifade etti. Üşek, bu özel günü organize eden yeğeni Pütürge Gençlik Merkezi Müdürü Hikmet Bucak'a da teşekkür etti.

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"Büyüklerimiz kültürümüzün canlı hafızası"

GSB Pütürge İlçe Müdürü Hikmet Bucak ise Abuzer Üşek'in ailelerinin büyüğü ve köylerinin en yaşlılarından biri olduğunu belirterek, uzun süredir rahatsızlığı bulunan amcasının düzenlenen kutlamayla moral bulduğunu söyledi. Yaşlıların bilgi ve tecrübeleriyle kültürü gelecek kuşaklara aktaran önemli değerler olduğunu ifade eden Bucak, Abuzer Aşkınses'i de kutlamaya davet ederek iki eski dostun yıllar sonra bir araya gelmesine vesile olduklarını kaydetti.