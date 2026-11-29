Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bin 553 adet sentetik ecza hap, 294 adet ecstasy hap, 93 gram sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 553 sentetik ecza hapı, 294 ecstasy hapı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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