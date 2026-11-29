AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Muğla Valiliği görevine atanan Malatya Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret ederek teşekkür ve veda dileklerini iletti. Malatya’nın deprem sonrası yeniden imar, inşa ve ihya sürecinde yürütülen çalışmalara değinen Ölmeztoprak, Vali Yavuz’un Malatya’ya sunduğu hizmetler ve gösterdiği gayretten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, son Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliği görevine atanan Malatya Valisi Seddar Yavuz’a teşekkür ve veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ölmeztoprak, Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalara ve bu süreçte ortaya konulan ortak gayrete değindi.

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Devlet hizmetinde üstlenilen her vazifenin önemli bir sorumluluk taşıdığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Devletimize ve milletimize hizmet yolunda üstlenilen her vazife, ardında kıymetli emekler, ortak hatıralar ve gönüllerde iz bırakan bir mesuliyet taşır. Bu anlayışla, Malatya’mızın yeniden imar, inşa ve ihya sürecinde şehrimizin yarınları için ortaya konulan gayretleri ve birlikte yürütülen çalışmaları vefa duygusuyla yâd ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vali Yavuz’a teşekkür

Malatya Valisi Seddar Yavuz’un şehre sunduğu hizmetleri ve vatandaşların meselelerine gösterdiği hassasiyeti de vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi: "Valimize Malatya’mıza sunduğu hizmetler, gayretleri ve hemşehrilerimizin meselelerine gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyoruz."

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"Önemli olan gönüllerde hoş bir seda bırakmaktır"

Kamu hizmetinde geride bırakılan eserlerin ve hayırlı çalışmaların önemine değinen Ölmeztoprak, "Kamu hizmetinde esas olanın geride güzel eserler, hayırlı hizmetler ve gönüllerde hoş bir seda bırakmak olduğuna inanıyoruz" dedi.

Muğla Valiliği görevine atanan Malatya Valisi Seddar Yavuz’a yeni görev yerinde başarılar dileyen Milletvekili Ölmeztoprak, sözlerini; "Valimize yeni görev yeri Muğla’da ve bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diliyor; Rabbimizden bütün gayretlerini hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyoruz" ifadeleri ile tamamladı.